Espanha e Bélgica goleiam em jogos de apuramento para o Europeu

A seleção da Bélgica recebeu e goleou a Estónia, por 5-0, enquanto que a Espanha também venceu na receção ao Chipre, por 6-0, em mais uma noite de apuramento para o Euro 2024.

Em Bruxelas, foi o ex-Benfica Jan Vertonghen que abriu caminho à goleada belga. Trossard, Romelu Lukaku - com um "bis" - e De Ketelaere apontaram os outros golos belgas.

A seleção da Bélgica lidera o grupo F com os mesmos 13 pontos que a Áustria, que conseguiu uma importante e decisiva vitória no terreno da Suécia, por 3-1. O avançado do Sporting Viktor Gyokeres foi titular, mas não conseguiu ajudar a sua seleção a vencer o jogo.

A Suécia fica em maus lençóis e cada vez mais longe do Euro, no terceiro lugar com seis pontos, a sete dos líderes Bélgica e Áustria.

Abel Ruiz, avançado do Braga, ficou no banco e assistiu à vitória da Espanha, por 6-0, contra o Chipre. Gavi, Merino, Joselu, Fran Torres - que bisou - e Baena apontaram os golos.

A Espanha continua no segundo lugar, com 9 pontos, atrás da surpreendente Escócia, que lidera o grupo com 15 pontos e está muito perto da fase final do Europeu.

A Noruega, do mesmo grupo, e com Frederik Aursnes no onze inicial, venceu a Geórgia por 2-1 e mantém a esperança viva de disputar um lugar com a Espanha. Haaland e Odegaard marcaram os golos, ambos assistidos pela jovem promessa Nusa.