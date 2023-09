Di María assiste duas vezes na vitória da Argentina

Ángel Di María, avançado do Benfica, foi protagonista na vitória da Argentina em casa da Bolívia, por 3-0, a contar para o apuramento para o Mundial 2026.

Sem Lionel Messi, Di María assumiu o protagonismo com duas importantes assistências para golo. Aos 31 minutos, cruzou para golo de Enzo Fernández e aos 42 bateu o livre que Tagliafico cabeceou para golo.

Pelo meio, aos 39 minutos, Roberto Fernández foi expulso e complicou ainda mais a tarefa da Bolívia. Já perto do final, aos 83 minutos, Nico González fechou o resultado final.

Nico Otamendi, capitão de equipa do Benfica, foi também titular e fez parelha na defesa com Cristian Romero. Os dois jogadores do Benfica somaram os 90 minutos.

A Argentina, campeã mundial em título, já lidera o apuramento sul-americano para o próximo Campeonato do Mundo, com seis pontos em dois jogos disputados.