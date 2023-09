Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador do Brasileirão em agosto.

O técnico português levou o Palmeiras à vitória em três dos quatro jogos - perdeu o outro - que disputou no mês em questão.

O Palmeiras está no segundo lugar do campeonato brasileiro, a dez pontos do líder, o Botafogo, orientado pelo também português Bruno Lage.

Em julho, o vencedor do prémio de treinador do mês tinha sido outro português: António Oliveira, do Cuiabá.