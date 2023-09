Lyon despede treinador Laurent Blanc

O Lyon anunciou o despedimento do experiente treinador francês Laurent Blanc.

O técnico de 57 anos não resiste a um dos piores arranques de época da história do clube, com três derrotas e um empate nas primeiras quatro jornadas do campeonato.

A goleada, em casa, por 4-1 frente ao PSG antes da pausa para seleções ditou a saída do técnico.

Blanc chegou ao clube já no decorrer da época passada quando substituiu o holandês Peter Bosz. Terminou o campeonato no sétimo lugar da classificação.

Antes, Laurent Blanc passou pelo Al-Rayyan, do Qatar, Paris Saint-Germain, Bordéus e foi ainda selecionador francês. Venceu quatro títulos de campeão nacional.