Sismo em Marrocos. UEFA decreta minuto de silêncio

A UEFA anunciou que vai ser cumprido um minuto de silêncio antes do início de cada jogo de seleções e de clubes até 21 de setembro, em memória das vítimas do sismo que atingiu Marrocos.

“Os pensamentos do futebol europeu estão com o povo de Marrocos nestes tempos difíceis. As vítimas do trágico sismo serão lembradas em todos os jogos de seleções nacionais e competições de clubes”, referiu o organismo, em comunicado.

O tremor de terra, com magnitude 6.8 na escala de Richter, fez, pelo menos, 1037 mortos e 1200 feridos.