Neymar ultrapassa Pelé e é o melhor marcador de sempre da Seleção

O avançado Neymar ultrapassou Pelé como melhor marcador da seleção brasileira de futebol, na goleada por 5-1 sobre a Bolívia no arranque da qualificação sul-americana para o Mundial 2026.

Neymar bisou na goleada frente à seleção boliviana e passou a somar 79 golos com a camisola canarinha, oficialmente mais dois do que o falecido “rei” Pelé, que, no entanto, segundo a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que conta alguns jogos particulares não considerados pela FIFA, conta 95 golos.

O agora avançado do Al-Hilal podia ter-se destacado de Pelé logo aos 16 minutos do jogo, mas desperdiçou uma grande penalidade que castigou uma mão na área de Adrián Jusino.

Rodrigo, aos 24 e 53 minutos, Raphinha, aos 47, adiantaram a formação brasileira, comanda provisoriamente pelo treinador do Fluminense, Fernando Diniz, antes de Neymar chegar ao golo, aos 61. Voltaria a marcar aos 90+3, já depois de Victor Ábrego ter reduzido para os bolivianos, aos 78.

Neymar, de 31 anos, encabeça a lista oficial de marcadores do escrete, com 79 golos, seguido de Pelé (77), Ronaldo (62), Romário (55), Zico (48), Bebeto (39), Rivaldo (35), Jairzinho e Ronaldinho Gaúcho (33), de acordo com a FIFA.

Na segunda jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2026, o Brasil, um dos quatro vitoriosos na primeira ronda, visita o Peru, em Lima, que, na quinta-feira, empatou 0-0 na visita ao Paraguai.

Outro vitorioso da jornada foi o Uruguai, que, com uma equipa renovada por Marcelo Bielsa, com os antigos “portugueses” Manuel Ugarte e Darwin Nuñez no onze, venceu em casa ao Chile, por 3-1.

Nicolas De la Cruz, aos 38 e 71, e Fede Valverde, aos 45+2, marcaram os golos da formação celeste, enquanto o veterano Arturo Vidal reduziu para os visitantes, aos 74, aproveitando, com sucesso, uma recarga a um remate ao poste da baliza uruguaia.

O Uruguai, que divide a liderança com Brasil, Argentina e Colômbia, vai visitar na próxima jornada o Equador, enquanto a Argentina vai jogar na Bolívia.