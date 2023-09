Jogos da Taça de Portugal antecedidos de minuto de silêncio

Os jogos das competições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), incluindo os da Taça de Portugal, vão ser antecedidos de um minuto de silêncio, em solidariedade com as vítimas do sismo que abalou Marrocos.

"A FPF fará cumprir um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições a realizar este fim de semana, em memória das vítimas do terrível terramoto ocorrido na sexta-feira à noite em Marrocos. País hospitaleiro, pleno de energia e alegria, Marrocos tem sido parceiro de Portugal e de Espanha na construção de uma bonita candidatura ao Mundial 2030 que pretendeu desde o início juntar África e a Europa", lê-se no comunicado federativo.

Na sexta-feira, às 23h11, um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter com epicentro na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, provocou pelo menos 1037 mortes, segundo o Ministério do Interior marroquino.

"Ver uma tragédia desta dimensão assolar os nossos amigos é para nós motivo de enorme choque e tristeza. Oferecendo a nossa solidariedade, em palavras, mas também em todas as iniciativas que possam mitigar a vossa dor, deixamos um sentido abraço português a Marrocos. A homenagem deve cumprir-se em todos os jogos das competições organizadas pela FPF que se disputam entre os dias 9 e 11 de setembro", acrescentou a FPF.

Entre outras competições, disputa-se este fim de semana a primeira eliminatória da Taça de Portugal, ainda sem clubes das competições profissionais.

De recordar que Marrocos é parceira de Portugal e Espanha para a organização do Mundial 2030.