Jogo Marrocos – Libéria adiado, mas o Gâmbia – Congo vai realizar-se

A partida entre Marrocos e Libéria, de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), foi adiado devido ao sismo que afetou Marraquexe.

“Depois do sismo que afetou algumas regiões do país, anunciamos o adiamento do jogo entre Marrocos e a Libéria, da última jornada para [qualificação para] a CAN”, lê-se, no comunicado da Federação Marroquina de Futebol.

Na mesma nota, o organismo informa que a decisão foi tomada em consonância com a Confederação Africana de Futebol (CAF).

Já a partida entre Congo e Gâmbia, marcada para Marraquexe este domingo, vai realizar-se.

As duas equipas dormiram no exterior dos hotéis, mas, apesar do susto, vão jogar.

A Gâmbia está a usar Marrocos como “jogo casa” por falta de estádio compatível.

O sismo que atingiu Marrocos, com epicentro em Ighil, fez, pelo menos, 1.037 mortos e 1.204 feridos, de acordo com os últimos números do Ministério do Interior marroquino.