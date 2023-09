Gyokeres marcou na goleada da Suécia

O avançado Viktor Gyokeres, jogador do Sporting, abriu caminho à goleada da Suécia na Estónia (5-0), enquanto a Inglaterra deixou fugir os primeiros pontos perante a Ucrânia (1-1), no apuramento para o Euro 2024 de futebol.

Em Tallinn, Gyokeres abriu a contagem para os suecos aos 18 minutos, registando o seu quarto golo em 15 internacionalizações, abrindo caminho para um triunfo expressivo da sua seleção, apenas o segundo nesta fase de qualificação, em quatro jornadas (o grupo tem apenas cinco seleções).

Dejan Kulusevski, aos 24 minutos, Alexander Isak, aos 39, Robin Quaison, aos 75, e Viktor Claesson, aos 90+2, protagonizaram o resto da goleada e deram esperança à Suécia no Grupo F, embora os escandinavos ainda sigam na terceira posição com seis pontos, a quatro dos lugares de apuramento.

No segundo posto, com 10 pontos, segue a Bélgica, que foi ao Azerbaijão vencer por 1-0, com um golo solitário de Carrasco, aos 38 anos. Os belgas dividem o topo com a Áustria, que também soma 10 pontos.

No Grupo C, a Inglaterra continua de forma tranquila na liderança, apesar de ter deixado fugir os primeiros pontos nesta fase de qualificação, ao empatar na casa emprestada da Ucrânia (na Polónia), para já principal rival na luta pelo primeiro lugar.

Em Wroclaw, com Trubin, guarda-redes do Benfica, como suplente não utilizado, a Ucrânia até esteve na frente do marcador, com um golo de Zinchenko, jogador que atua há largas temporadas na Premier League, aos 26 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 41, Kyle Walker refez a igualdade.

A Inglaterra lidera com 13 pontos, mais seis do que a Ucrânia, segunda classificada, com menos um jogo, e mais 10 do que a Itália, atual campeão europeia, que é terceira com menos três jogos.