Atenção, Portugal. Luxemburgo derrotou Islândia

No grupo de Portugal, o Luxemburgo igualou a Eslováquia, no segundo lugar, com 10 pontos, ao bater em casa a Islândia por 3-1.

Os tentos foram apontados por Chanot, de penálti aos nove minutos, Sanches, aos 70, pouco antes da expulsão de Magnusson nos forasteiros (73), e Sinani, aos 90.

Os islandeses, que ainda reduziram aos 88 por Haraldsson, somam apenas três pontos, enquanto a Bósnia e Herzegovina, que voltou aos triunfos, tem agora seis, após arrancar três pontos ante o Liechtenstein, que ainda não pontuou, vencendo por 2-1.

Dzeko marcou logo aos três minutos e um autogolo de Luchinger aos 16 ampliou a vantagem, mas Wolfinger reduziu aos 21 e deixou a incerteza no marcador até final.

De recordar que a equipa das quinas vai receber o Luxemburgo na próxima segunda-feira no Algarve, na sexta jornada de qualificação para o Euro 2024.

Aos 16 anos e 57 dias, Lamine Yamal estreou-se, em Tbilissi, em jogo do grupo A de qualificação para o Euro 2024 e bateu todos os recordes da “Roja”, ao entrar aos 44 minutos para o lugar de Dani Olmo numa vitória na Geórgia por 7-1.

Com a estreia, superou os 17 anos e 62 dias de Gavi, seu companheiro no Barça, estabelecendo uma marca histórica a que juntou ainda um golo.

O jovem nascido em Mataró em 13 de julho de 2007 apontou o sétimo golo na capital da Geórgia, e aí superou outro registo de Gavi, que tinha faturado pela seleção com 17 anos e 304 dias.

Morata (22, 40 e 65 minutos), Kvirkvelia (27 na própria baliza), Olmo (38) e Nico Williams (68) marcaram para os espanhóis, com o tento de honra dos georgianos por Chakvetadze, aos 49, na maior goleada de Espanha desde 2017.

Se os espanhóis chegaram aos seis pontos em três jogos disputados, a Escócia segue imparável no topo da “poule” e esta sexta-feira somou o quinto triunfo em outros tantos encontros, com um 3-0 aplicado a Chipre, por McTominay (6), Porteous (16) e McGinn (30).

No grupo D, a Croácia chegou aos sete pontos ao golear em casa a Letónia por 5-0, com o benfiquista Petar Musa a entrar aos 67 minutos quando o resultado já estava praticamente feito - Petkovic fez dois golos, Ivanusec, Kramaric e Pasalic também fizeram “o gosto ao pé”.

Ainda assim, a liderança está com a Turquia, que lançou o benfiquista Kokçu no onze titular, após hoje empatar a uma bola na receção à Arménia, que marcou primeiro por Dashyan (49), antes de Yildirim empatar (88).

Os turcos somam 10 pontos, em cinco jogos, contra sete dos arménios (quatro jogos), os mesmos dos croatas (três jogos). O País de Gales, que não jogou esta sexta-feira, tem quatro pontos em quatro jogos.