Renato Paiva demite-se do comando técnico do Bahia

O Bahia anunciou a saída do treinador português Renato Paiva.

Segundo a nota oficial do clube brasileiro, o técnico "apresentou o pedido de demissão".

A saída ocorre após um empate, em casa, frente ao Santos e depois de uma pesada derrota na visita ao líder Botafogo, por 3-0.

Renato Paiva deixa o clube acima da linha de água, mas por pouco. O clube ocupa o 16.º lugar, com mais um ponto do que o Santos, já em lugar de descida.

Com a equipa técnica portuguesa, o clube venceu 20 jogos em 51 disputados. Empatou 15 e perdeu 16. Conquistou o campeonato estadual no início do ano.

Rogério Ferreira, treinador dos sub-20, assume o comando técnico de forma interina.

O Brasileirão fica reduzido a 5 treinadores portugueses: Bruno Lage no Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Pedro Caixinha no RB Bragantino, António Oliveira no Cuiabá e Armando Evangelista no Goiás.