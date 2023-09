Zé Ricardo substitui Pepa no comando técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a nomeação de Zé Ricardo como treinador do clube, 12.º classificado do campeonato brasileiro de futebol, que na semana passada dispensou o português Pepa.

"Zé Ricardo é o novo técnico do Cruzeiro. Seja muito bem-vindo!" anunciou o clube mineiro na rede social X (antigo Twitter).

Juntamente com o treinador brasileiro, que estava no clube japonês Shimizu S-Pulse, também chegam ao Cruzeiro o adjunto Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras.

Zé Ricardo já treinou Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, no Brasil, e o Qatar SC, da primeira divisão do país árabe.

O português Pepa deixou de ser treinador do Cruzeiro a 29 de agosto, após derrota em casa do Grêmio, por 3-0 e numa altura em que o clube era 12.º classificado, com 25 pontos, apenas quatro acima da zona de despromoção.

A "raposa", como é conhecido o clube, não vence há oito encontros no Brasileirão, tendo conseguido no domingo um empate a zero em casa face ao Bragantino, do também português Pedro Caixinha.

O Cruzeiro, propriedade do antigo jogador de futebol Ronaldo Nazário, foi a segunda experiência de Pepa fora de Portugal, depois de ter estado na última temporada nos sauditas do Al-Tai.

Antes, o treinador, de 42 anos, passou, entre outros, por Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.