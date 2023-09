Jenni Hermoso apresenta queixa contra Rubiales no Ministério Público espanhol

A jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso apresentou queixa, esta quarta-feira, junto do Ministério Público a propósito do beijo de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de futebol, atualmente suspenso de funções.

O Ministério Público tinha anunciado que abriu um processo no final de agosto e convidou a atleta a apresentar queixa nos 15 dias que se seguiram.

Jenni Hermoso apresentou-se, esta quarta-feira, na sede do Ministério Público e formalizou a queixa junto de Marta Durántez. De acordo com a imprensa espanhola, a denúncia da jogadora é essencial para o processo, uma vez que os incidentes aconteceram na Austrália e não em solo espanhol.

De acordo com o decreto do Ministério Público, para avançar com a investigação de agressão sexual é "necessária a denúncia da pessoa afetada ou de um representante legal".

Jenni Hermoso já tinha deixado claro, em comunicado, que não considera que o beijo foi consensual, tese defendida várias vezes por Luis Rubiales.