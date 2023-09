Setién despedido pelo Villarreal

O Villarreal anunciou o despedimento do treinador Quique Setién.

Em comunicado, o clube agradece "o profissionalismo e compromisso da sua equipa técnica, que assumiu o cargo numa algura difícil na temporada passada".

De acordo com a imprensa espanhola, Setién nunca conseguiu ter uma boa relação com os principais jogadores do plantel, que nunca se sentiram confortáveis com o sistema tático e as decisões do treinador. O clube despede o técnico após um mau início de época com três derrotas nas primeiras quatro jornadas.

Setién assumiu o Villarreal quando Unai Emery decidiu sair para o Aston Villa a meio da época. O técnico acabou por terminar no 5.º lugar da La Liga e apurar o clube para a Liga Europa.

O treinador de 64 anos conta com passagens pelo Barcelona, Bétis, Las Palmas e Lugo.