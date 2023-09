Franco Israel chamado à seleção do Uruguai. Coates e de Arruabarena de fora

Sebastián Coates, capitão de equipa do Sporting, ficou fora dos convocados da seleção do Uruguai por opção do treinador Marcelo Bielsa. Em sentido contrário, o guarda-redes Franco Israel está na lista.

O central de 32 anos tem sido presença regular na seleção na última década. Esteve nos últimos três Mundiais e quatro Copas América, mas Bielsa aposta na renovação da seleção sul-americana.

Nesse sentido, o guarda-redes Franco Israel, também dos leões, faz parte dos convocados. Já internacional A, o guardião de 23 anos volta a ser chamado, apesar de não somar qualquer partida oficial esta época.

De fora ficou Ignacio de Arruabarrena, guarda-redes titular do Arouca. O guardião de 26 anos arranca a segunda época no clube português e chegou a estar associado a uma transferência para o Benfica neste verão.

Darwin Nuñez, ex-Benfica, e Manuel Ugarte, ex-Sporting, estão também na lista de convocados.

O Uruguai vai medir forças com o Chile e Equador no arranque do apuramento para o Mundial 2026.