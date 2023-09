"Não admito". Bruno Lage coloca lugar no Botafogo à disposição

Bruno Lage colocou, na madrugada deste domingo, o lugar de treinador do Botafogo à disposição, depois do clube do Rio de Janeiro ter sido vencido pelos rivais do Flamengo. Foi apenas a terceira derrota da temporada para o clube do português, que continua a liderar o campeonato, e o português deve permanecer aos comandos da formação.

Um golo na própria baliza de Marlo Freitas, aos dois minutos, deu vantagem ao 'mengão', o 'fogão' empatou, aos 19, por Victor Sá, e Bruno Henrique assegurou o triunfo do Flamengo, aos 73, após o qual o técnico português colocou o lugar à disposição da direção.

Mesmo após a terceira derrota na prova, a primeira em casa, o Botafogo permanece destacado na liderança, com 51 pontos, mais 11 do que o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e mais 12 do que o Flamengo, terceiro classificado.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador português acusou a comunicação de colocar "uma pressão muito grande sobre os jogadores". "Isso não admito", disse.

No Estádio Olímpico Nilton Santos, Bruno Lage declarou que "só há uma forma" de libertar os jogadores "dessa pressão", ameaçando atirar a toalha ao chão. "Não falei com ninguém, pensei muito e, neste momento, coloco o meu lugar à disposição do diretor e do presidente", afirmou.



"Tenho contrato com o Botafogo até dezembro, é muito dinheiro em salários. Tenho prémios que já estão praticamente garantidos, por ir à Libertadores. Há o prémio de campeão, mas não tenho nenhum problema em abdicar disso, porque não sou guloso por dinheiro", atirou, de acordo com o site brasileiro Globoesporte.

Bruno Lage terminou declarando que não pode permitir que "a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores".

Segundo o Maisfutebol, o treinador falou logo de seguida com o diretor executivo do Botafogo e com o dono, John Textor, numa reunião em que terá ficado decidida a permanência de Bruno Lage no clube.