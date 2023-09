Inter Milão. Adversário do Benfica na Champions goleia Fiorentina

O Inter Milão, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, goleou este domingo em casa a Fiorentina por 4-0, em jogo da terceira jornada da Liga italiana de futebol, e juntou-se ao vizinho e rival AC Milan como líderes 100% vitoriosos do campeonato.

O argentino Lautaro Martínez, com dois golos (53 e 73 minutos), e o francês Thuram, com o primeiro tento do jogo aos 23 e assistência para outro, estiveram em destaque, com o marcador completo com um penálti certeiro de Çalhanoglu (58).

Marcus Thuram, um dos reforços para esta temporada, estreou-se a marcar pelos finalistas vencidos da última edição da Liga dos Campeões e adversários do Benfica na presente 'Champions', e acabou aplaudido aos 70, com o jogo resolvido e os 'interistas' na frente, com os mesmos nove pontos do AC Milan.

Os 'giallorossi' abriram a ronda a vencer a Roma, de José Mourinho (2-1), e continuam a partilhar o topo da tabela, enquanto a Fiorentina somou a primeira derrota, com quatro pontos.

À mesma hora, Torino somou a primeira vitória na Serie A em 2023/24 graças a um golo aos 90+4 minutos, por intermédio do sérvio ex-Benfica Radonjic, na receção ao Génova, que soma três pontos até aqui.

Ainda hoje, a Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, visita o Lecce, com o Empoli a receber a Juventus.