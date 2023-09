Barcelona vence na estreia de Félix e Cancelo

O FC Barcelona venceu este domingo na deslocação a Osasuna, por 2-1, no jogo de estreia da dupla portuguesa João Félix e João Cancelo.

Os catalães abriram o marcador por Koundé, em cima do intervalo, mas o Osasuna chegou ao empate por intermédio de Avila, aos 76 minutos.

O golo da vitória do Barcelona, campeão espanhol em título, foi apontado pelo "bombardeiro" polaco Lewandowski, aos 85 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

João Cancelo entrou aos 59 minutos para o lugar de Sergi Roberto e João Félix substitui Oriol Romeu, aos 80 minutos de jogo.

No final da partida, o treinador do Barcelona, Xavi Hernandez, elogiou a atitude de Félix e Cancelo, que chegaram na sexta-feira, último dia do mercado de transferências, por empréstimo do Atlético de Madrid e do Manchester City, respetivamente.

Com quatro jornadas disputadas na Liga espanhola, o Real Madrid lidera com 12 pontos, seguido do Girona e do Barcelona, com 10 pontos.

Devido ao mau tempo, o Atlético de Madrid-Sevilha, marcado para este domingo, foi adiado.