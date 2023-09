Manchester City goleia equipa de Marco Silva

O Manchester City goleou o Fulham, de Marco Silva, por 5-1, em partida da quarta jornada da liga inglesa.

Os golos da equipa de Pep Guardiola foram apontados por Julián Álvarez, Aké e Haaland (3).

Já o tento dos visitantes foi apontado por Ream, na altura a empatar a partida.

Rúben Dias foi titular, Bernardo Silva entrou na segunda parte e Matheus Nunes não saiu do banco. Por sua vez, João Palhinha, que esteve quase no Bayern, não foi opção no Fulham.

Com este triunfo, o City mantém pleno de pontos (12). O Fulham mantém os quatro pontos.