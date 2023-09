O inglês Mason Greenwood é reforço do Getafe, por empréstimo do Manchester United.

“O Getafe chegou a acordo com o Manchester United para a chegada de Mason Greenwood por empréstimo por uma temporada”, lê-se no comunicado do clube.

Greenwood, que teve alguns problemas com a justiça, não joga desde janeiro de 2022.

O jogador tem 21 anos, pode jogar nas duas alas e já foi internacional.