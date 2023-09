​Cristiano Ronaldo chega ao golo 850

Cristiano Ronaldo assinou este sábado o 850.º golo da carreira na vitória do Al Nassr sobre o Al Hazm, a contar para o campeonato da Arábia Saudita.



CR7 marcou aos 68 minutos de jogo na goleada do Al Nassr, por cinco bolas a uma.

Além do golo, Cristiano Ronaldo fez duas assistências, uma das quais para o primeiro golo de Otávio com a camisola da formação saudita.

Após esta vitória, o Al Nassr ocupa o sexto lugar no campeonato, com nove pontos, menos quatro do que o Al Hilal de Jorge Jesus.