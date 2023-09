Bellingham, outra vez, a salvar o Real Madrid

O Real Madrid venceu o Getafe, por 2-1, em partida da quarta jornada da liga espanhola. O jovem Jude Bellingham voltou a decidir.

Na estreia do “novo” Santiago Barnabéu, os merengues ganharam por 2-1.

Os visitantes marcaram primeiro, por Borja Mayoral, mas os merengues deram a volta ao marcador com tentos de Joselu e Bellingham, este aos 90+5.

O jogador inglês continua imparável e soma já cinco golos em quatro jornadas.

Com este triunfo arrancado a ferros, o Real Madrid é líder do campeonato com quatro vitórias em quatro jogos.