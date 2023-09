Atenção Benfica. Real Sociedad marca cinco

A Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, venceu pela primeira vez na presente edição da Liga espanhola, ao derrotar, por 5-3, na receção ao Granada.

Em jogo da quarta jornada, a formação de San Sebastián marcou primeiro, pelo japonês Kubo, aos nove minutos, a formação andaluz empatou graças a um autogolo de Robin Le Normand, aos 35, antes de o médio nipónico voltar a adiantar os bascos, antes do intervalo, aos 44.

Na segunda parte, o conjunto orientado por Imanol Alguacil distanciou-se no marcador, com golos de Martín Zubimendi, a passe de Cubo, aos 59, Barrenetxea, aos 67, e Miki Bosch, na própria baliza, aos 76, permitindo que o Granada reduzisse, nos últimos minutos, por Boyé, aos 83, e Bryan Zaragoza, aos 90+9.

Com este triunfo, a Real Sociedad, que ainda não perdeu em LaLiga, subiu provisoriamente ao sexto lugar, com seis pontos, mais três do que o Granada, que segue no 16.º posto.

Benfica e Real Sociedad defrontam-se nas terceira e quarta jornada dos Grupo D da Liga dos Campeões, primeiro em Lisboa, no dia 24 de outubro, e, depois, no País Basco, em 08 de novembro, numa 'poule' igualmente disputada por Inter Milão e Salzburgo.