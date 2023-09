Selecionador espanhol pede desculpa por aplaudir Rubiales

O selecionador masculino de futebol de Espanha, Luis de la Fuente, pediu desculpa por ter aplaudido um discurso do presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, suspenso do cargo pela FIFA depois de beijar uma jogadora.

"Recebi duras críticas por isso. Sabem o que penso sobre essas críticas? Que são totalmente merecidas, que lamento, que compreendo e que peço perdão", disse Luis de a Fuente, em Madrid.

Luis de la Fuente fez esta declaração no início da conferência de imprensa para revelar os convocados para a seleção espanhola para os jogos de qualificação para o Euro2024, dizendo que pretendia explicar o sucedido numa assembleia geral da federação, na sexta-feira da semana passada, em que Luis Rubiales disse que recusava demitir-se.

O selecionar deu hoje "uma explicação para uns atos injustificáveis", nas suas próprias palavras, e afirmou que foi à assembleia geral da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) convencido de que seria "um ato protocolar de despedida do presidente".

"Mas transformou-se numa situação diferente que nos ultrapassou a muitos e para a qual eu não estava preparado. Repito, peço as minhas mais sinceras desculpas", acrescentou, garantindo que tem estado e estará sempre "do lado da igualdade e do respeito".

O selecionador espanhol sublinhou que há "uma coisa clara" em torno do 'caso Rubiales', que nem a jogadora Jenni Hermoso, "nem o resto suas companheiras são responsáveis" pelo que aconteceu no estádio de Sydney em 20 de agosto, após a final do campeonato do mundo de futebol feminino, que Espanha venceu.