Rafael Leão marca e derrota Mourinho

O AC Milan, com um golo de Rafael Leão, venceu por 2-1 a Roma, treinada por José Mourinho, na terceira jornada da Liga italiana de futebol, e é líder, enquanto o conjunto da capital continua sem triunfos.

No Estádio Olímpico de Roma, foram os 'rossoneri' que se adiantaram no marcador com um golo do francês Olivier Giroud, logo aos nove minutos, de penálti, com o internacional português Rafael Leão a ampliar a vantagem aos 48, após assistência de Calabria.

Com Rui Patrício a titular e Renato Sanches ausente devido a lesão, os “giallorossi”, orientados por Mourinho, ainda beneficiaram da expulsão de Tomori, aos 61, mas o melhor que conseguiram foi reduzir a desvantagem, com um golo de Spinazzola, aos 90+2.

Com este resultado, o AC Milan lidera o campeonato com nove pontos, com três triunfos em três jogos, e espera pelos resultados do Nápoles e Inter, equipas que têm seis, mas ainda não jogaram esta jornada.