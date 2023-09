Matheus Nunes oficial no City e Guardiola terá "um dos melhores médios do mundo"

Mateheus Nunes vai mesmo ser jogador do Manchester City. Um sonho antigo do técnico dos citizens Pep Guardiola que se chegou a referir ao português como "um dos melhores médios do mundo neste momento".

Aos órgãos do clube de Manchester, Matheus disse estar "muito feliz por ingressar no Man City, campeão da Europa e um clube que admiro há muito tempo".

"A oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores de todos os tempos, e ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo era algo que eu não poderia recusar", acrescentou.

Nunes disse ter aprendido muito "durante minha temporada no Wolves" e afirmou estar "animado para continuar melhorando na Premier League, uma divisão que tira o melhor de mim".