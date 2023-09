O mexicano Jesús Corona deixa o Sevilha e assina pelo Monterrey, clube do seu país natal.

“O Sevilla FC e Jesús Corona chegaram a um acordo para a saída do mexicano para Monterrey”, lê-se no comunicado do emblema espanhol.

O extremo, de 30 anos, ex-FC Porto, estava em Sevilha desde meio da época 2021/22.

Corona saiu do Monterrey no final da época 2012/13, para o Twente, dos Países Baixos. Em 2015/16, Corona chegou ao FC Porto, onde esteve seis épocas e meia.