Pep Guardiola é eleito melhor treinador do ano

Pep Guardiola, do Manchester City, foi eleito o melhor treinador do ano do futebol masculino.

Os "citizens" venceram o primeiro triplete da sua história, com a conquista inédita da Liga dos Campeões, Premier League e FA Cup.

O técnico catalão de 52 anos superou a concorrência de Simone Inzaghi, que levou o Inter de Milão à final da Champions, e Luciano Spalletti, que venceu o título da Serie A com o Nápoles.

Pep Guardiola arranca a sua oitava temporada ao serviço do Manchester City. No total, já conquistou 15 troféus nos "citizens": cinco vezes a Premier League, quatro Taças da Liga, duas FA Cup, duas Supertaças, uma Champions League e uma Supertaça europeia.

O espanhol é dos mais condecorados da história, com 37 títulos conquistados em 15 anos de carreira.