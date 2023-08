Marcelo condecora clube Vasco da Gama

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu ao Vasco da Gama, clube do Rio de janeiro, a categoria de Membro Honorário da Ordem do Infante Dom Henrique.

De acordo com o Diário de Notícias, as insígnias serão impostas amanhã, sexta-feira pelo embaixador Luís Faro Ramos, no Consulado-Geral de Portugal no Brasil, no Rio de Janeiro.

Fundado por um grupo de remadores luso-brasileiros, o clube que foi batizado com o nome de Vasco da Gama - em homenagem ao navegador português que descobriu o caminho marítimo para a Índia, celebrou 125 anos a 21 de agosto, ocasião em que foi recordada a forma como sempre lidou com as questões de tolerância e não discriminação.

Se as raízes portuguesas do clube estão bem claras no seu hino, uma carta exposta na sala de troféus do Estádio São Januário, escrita pelo presidente do clube em 1924, José Augusto Prestes, mostra as preocupações com a não discriminação.