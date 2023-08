Lukaku reforça Roma de José Mourinho por empréstimo do Chelsea

O internacional belga Romelu Lukaku vai jogar na Roma, treinada pelo português José Mourinho, anunciou esta quinta-feira o clube italiano, que o contratou por empréstimo de uma temporada ao Chelsea.

O avançado de 30 anos regressa a Itália, onde jogou três épocas no Inter de Milão, incluindo 2022/23, tendo chegado à final da Liga dos Campeões, reforçando as opções de ataque às ordens do técnico luso.

Lukaku já foi campeão de Itália, pelo Inter, e hoje mostrou-se "entusiasmado com a ambição dos donos do clube", procurando "trabalhar, ser humilde e crescer jogo após jogo".

"Mal posso esperar para estar disponível para ajudar os meus companheiros, dentro e fora do campo. (...) Como adversário, testemunhei a atmosfera no Estádio Olímpico e agora sentirei o calor dos adeptos da Roma", declarou, citado pelo clube.

O novo jogador 'giallorossi', com 75 golos em 108 jogos pela seleção belga, representa nova 'estrela' num ataque que já inclui o argentino Paulo Dybala e que também foi reforçado neste defeso com o iraniano Sardar Azmoun.

O novo colega de equipa dos portugueses Rui Patrício e Renato Sanches trará "mais experiência, profissionalismo e desejo de vencer", declarou o diretor desportivo, o também luso Tiago Pinto.

Lukaku marcou 14 golos em 37 partidas na época transata, numa carreira iniciada no Anderlecht e em que se evidenciou no Everton e no Manchester United, além do Inter, sem se ter conseguido afirmar em pleno no Chelsea, tendo-se cruzado com Mourinho nos 'blues' e nos 'red devils'.