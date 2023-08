Haaland eleito melhor jogador do ano

Erling Haaland, avançado do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da temporada para a UEFA.

O jovem norueguês superou a concorrência de Lionel Messi, que venceu o Campeonato do Mundo com a seleção argentina, e do colega de equipa Kevin de Bruyne.

"Sinto-me bem, que mais posso dizer? Venci o triplete com 23 anos. Estou a viver o sonho, sempre foi este o meu sonho. Conseguir isto foi especial e dá-me muita motivação para continuar a trabalhar e alcançar ainda mais vezes a Liga dos Campeões e troféus como este", disse.

Haaland apontou 52 golos e 9 assistências em 53 jogos disputados pelo City na época passada, depois da transferência do Borussia Dortmund.

O ponta de lança foi essencial na conquista de um inédito triplete na história dos "citizens", que conquistaram a sua primeira Liga dos Campeões, a Premier League e a FA Cup.

"Farei o meu melhor para manter o nível. Estes títulos dão motivação, importa manter a cabeça calma, o foco vai estar em nós, teremos de estar mais preparados. Estou pronto para fazer o meu melhor e voltar a fazer uma grande época", atira.