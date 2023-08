Psicólogos alertam que uma vítima pode levar tempo a aperceber-se de um abuso

A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Renata Benavente, entende que uma pessoa pode levar tempo a aperceber-se que foi vítima de um evento potencialmente traumático, numa referência ao "caso Rubiales".

Esta quarta-feira, circulou nas redes sociais um vídeo onde a jogadora Jenni Hermoso surge, horas depois da conquista do Mundial de Futebol feminino, a comentar, no autocarro da seleção feminina espanhola, o momento do beijo com o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.

Nas imagens, a atleta está aparentemente sorridente e tranquila, enquanto comenta o momento que se tornou internacionalmente polémico. Chega mesmo a comparar a situação com o beijo entre Iker Casillas e Sara Carbonero, que na altura namoravam. A divulgação do vídeo gerou inúmeros comentários nas redes sociais, que criticam o facto de a jogadora ter denunciado que o beijo não foi consentido.

Em declarações à Renascença, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Renata Benavente, alerta que um momento de euforia pode sobrepôr-se à situação negativa associada, enquadrando Jenni Hermoso num quadro generalizado de vítimas de agressão sexual.

"As vítimas, num primeiro momento, e isto até pode prolongar-se no tempo - é muito variável de pessoa para pessoa -, podem não ter esta capacidade refletir sobre a experiência como tendo sido uma prática abusiva", explica.