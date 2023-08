Mãe de Rubiales hospitalizada após greve de fome

O religioso também confirmou à comunicação social no local que Luis Rubiales falou previamente com a mãe, convencendo-a a sair da igreja .

A paróquia recebe, esta quarta-feira à noite, uma concentração de apoio a Rubiales, convocada através das redes sociais.

A greve de fome de Ángeles Béjar seguiu-se à recusa de Luis Rubiales em se demitir, numa conferência de imprensa em que apontou dedos a um "falso feminismo".

Depois das declarações do dirigente, mais de 80 jogadoras, incluindo todas as campeãs mundiais, renunciaram à seleção até à saída de Rubiales. Toda a equipa técnica da seleção feminina, à exceção do treinador principal Vilda, apresentaram a sua demissão.

Um vídeo divulgado esta quarta-feira mostra a jogadora Jenni Hermoso a brincar com as colegas sobre o beijo dado pelo presidente da RFEF. O presidente da Associação de Jornalistas de Desporto, Manuel Queiroz, diz que as imagens "não mudam nada de substancial no caso".

A FIFA suspendeu Rubiales provisoriamente, por um período inicial de 90 dias.

Em causa está o beijo de Rubiales à futebolista Jenni Hermoso, sem consentimento da mesma, pouco depois de a seleção feminina espanhola ter conquistado o Mundial que decorreu na Austrália e na Nova Zelândia.