Goleada do Al Nassr com Cristiano Ronaldo em destaque

O Al Nassr goleou o Al Shabab, por 4-0, na quarta jornada da liga saudita. Cristiano Ronaldo esteve em destaque.

CR7 marcou dois golos e fez uma assistência, para além de ter tido participação direta no último tento.

O capitão luso ainda “ofereceu” a marcação de uma grande penalidade, a Ghareeb, mas o avançado saudita desperdiçou.

Sadio Mané e Al-Ghannam marcaram os outros golos da partida.

O Al Nassr, treinado por Luís Castro, soma duas vitórias e duas derrotas no campeonato saudita e está no sexto lugar. A liderança é do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, e do Al Ahli, com 12 pontos,

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo soma 11 golos e três assistências em 10 jogos oficiais.