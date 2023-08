Caso Rubiales. Vídeo mostra Jenni Hermoso a brincar com colegas sobre beijo

A polémica da alegada agressão sexual de Luis Rubiales a Jenni Hermoso parece não ter fim.

Nas últimas horas, foi divulgado um novo vídeo, partilhado nas redes sociais, onde se vê a jogadora e as colegas de equipa a brincarem e a rirem sobre o beijo do presidente, agora suspenso, da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), após a vitória do Mundial.

A futebolista aparece num autocarro, poucas horas após a final do campeonato do mundo, e surge a ver no telemóvel o momento do beijo e a rir desse episódio.

Jenni Hermoso, em tom de brincadeira, compara mesmo o que se passou com o beijo protagonizado entre Iker Casillas e Sara Carbonero, quando esta era jornalista e entrevistou o ex-guarda-redes.