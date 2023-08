Carrasco do Benfica no Bessa convocado para defrontar Portugal

O avançado Róbert Bozeník, que representa o Boavista, da I Liga, integrou a convocatória da seleção da Eslováquia para os dois encontros com Portugal e Liechtenstein, em setembro, de qualificação para o Euro2024 de futebol.

Referência das 'panteras' no início de 2023/24, com três golos em quatro jogos, incluindo um 'bis' na receção vitoriosa ao campeão nacional Benfica (3-2), na jornada inaugural do campeonato, o dianteiro voltou a ser chamado pelo técnico italiano Francesco Calzona.

Róbert Bozeník, de 23 anos, contabiliza 31 partidas e cinco tentos pela seleção principal da Eslováquia e participou como suplente utilizado em dois dos quatro duelos realizados pelos centro-europeus no Grupo J de acesso ao Euro2024, que decorrerá na Alemanha.

Matús Kmet e Jakub Kadák estrearam-se nesta convocatória de 29 nomes, cujas figuras passam pelo defesa central Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), os médios Juraj Kucka (Slovan Bratislava) e Stanislav Lobotka (Nápoles) e o extremo Róbert Mak (Sydney FC).

De fora dos 'eleitos' ficou o ex-capitão Marek Hamsik, recordista de internacionalizações (138) e de golos (26), que acabou a sua carreira em junho com os últimos dois desafios pelo seu país, desempenhando agora funções na equipa técnica de Francesco Calzona.

A Eslováquia ocupa a segunda posição do Grupo J, com 10 pontos, dois abaixo do líder Portugal, que receberá em 08 de setembro, na capital Bratislava, onde, três dias depois, volta a jogar em casa frente ao Liechtenstein, na quinta e sexta rondas, respetivamente.

Os eslovacos almejam a terceira qualificação seguida como nação independente para o Europeu, na sequência das presenças em 2016 (oitavos de final) e 2020 (primeira fase).