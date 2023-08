Pepa despedido no Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou a saída de Pepa do comando técnico do clube.

“Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva”.

O clube acrescenta que “Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira”.

“O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias”, refere a nota.

O treinador luso, de 42 anos, despede-se da “Raposa” com sete vitórias em 25 jogos, mas a equipa não vence há sete jogos. O Cruzeiro está no 12.º lugar do Brasileirão e já saiu da Taça do Brasil.

De recordar que, na última partida, Pepa criticou os seus jogadores e disse que, se pudesse, tinha substituído 10 ao intervalo.