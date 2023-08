Liga dos Campeões. Veja quais as equipas apuradas

O Sp. Braga junta-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Veja a composição dos grupos e o que ainda falta definir.

Constituição dos potes:

Pote 1

- Man. City

- Sevilha

- Barcelona

- Nápoles

- Bayern Munique

- PSG

- BENFICA

- Feyenoord



Pote 2

- Real Madrid

- Man. United

- Inter Milão

- Borussia Dortmund

- At. Madrid

- RB Leipzig

- FC PORTO

- Arsenal



Pote 3

- Shakhtar Donetsk

- Salzburgo

- Rangers ou PSV

- AC Milan

- Sp. Braga

- Lazio

- Estrela Vermelha

-





Pote 4

- Young Boys

- Real Sociedad

- Galatasaray

- Celtic

- Newcastle

- Union Berlim

-

- Lens

Equipas por definir

AEK-Antuérpia

- Se ganhar, AEK entra no Pote 3

- Se ganhar, Antuérpia entra no Pote 4



Copenhaga-Rakow

- Se ganhar (e o AEK não avançar), Copenhaga entra no Pote 3. Caso contrário, mesmo vencendo, fica no 4

- Se ganhar, Rakow entra no Pote 3

O sorteio da Liga dos Campeões está marcado para quinta-feira, às 17h00.