Inter ganhou e está no grupo da liderança

O Inter Milão somou a segunda vitória no mesmo de jornadas da Liga italiana de futebol, no terreno do Cagliari, por 2-0, e segue integrado no quarteto de líderes da competição.

Na visita à Sardenha, os “nerazzurri” construíram o resultado ainda no primeiro tempo, com golos do neerlandês Denzel Dumfries, aos 21 minutos, e do argentino Lautaro Martínez, que, aos 30, assinou o terceiro tento na Serie A, igualando no topo da lista dos melhores marcadores Olivier Giroud (AC Milan) e Victor Osimhen (Nápoles).

Os vice-campeões europeus, que na primeira ronda tinham batido o Monza pelo mesmo resultado, somam seis pontos, sendo uma de quatro equipas apenas com triunfos nesta edição da prova, juntamente com AC Milan, Nápoles e Verona.

O Cagliari está no 15.º posto, com apenas um ponto e sem qualquer golo marcado até ao momento.

Já a Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, conta por empates os dois jogos na Serie A desta temporada, tendo hoje cedido uma igualdade 1-1 na receção à Udinese, que já não contou com o avançado português Beto, a caminho dos ingleses do Everton.

Lazar Samardzic, aos 57 minutos, adiantou os visitantes, mas Boulaye Dia repôs a igualdade, aos 72, num encontro em que a formação de Udine contou com o lateral luso João Ferreira de início e ainda utilizou Domingos Quina nos instantes finais.

Enquanto a Udinese conquistou o primeiro ponto no campeonato, a Salernitana segue com dois, na 12.ª posição.