Hjulmand e Bah nos convocados da seleção dinamarquesa

Morten Hjulmand, médio do Sporting, e Alexander Bah, lateral do Benfica, estão nos convocados da seleção da Dinamarca para os próximos jogos de apuramento para o Campeonato da Europa.

O selecionador Kasper Hjulmand anunciou, esta terça-feira, a lista de 23 convocados, com destaque para o jogador dos leões, que se pode estrear pela seleção aos 24 anos de idade.

Morten Hjulmand trocou o Lecce pelo Sporting neste verão, por 20 milhões de euros, e foi titular pela primeira vez no domingo, frente ao Famalicão.

Formado no Copenhaga, nunca jogou como sénior na Dinamarca. Passou pelo Admira Wacker, da Áustria, antes de se transferir para Itália, onde esteve duas épocas e meia no Lecce.

Bah, de 25 anos, já esteve no Mundial do Qatar com a seleção e continua a merecer a confiança do selecionador. Mikkel Damsgaard, apontado como alvo do Sporting para os últimos dias do mercado, está também na convocatória.

A Dinamarca recebe São Marino no dia 7 de setembro e viaja até à Finlândia para um dérbi nórdico no dia 10. A seleção dinamarquesa está no terceiro lugar do grupo H, com sete pontos, atrás da Finlândia e Cazaquistão.