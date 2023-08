O Atlético Madrid goleou o Rayo Vallecano, por 7-0, em partida da terceira jornada da liga espanhola.

O internacional luso João Félix foi convocado, mas voltou a não sair do banco.

Os golos dos colchoneros foram apontados por Giezmann, Depay, Molina, Morata (2), Correa e Llorente.

Com este triunfo, a equipa de Diego Simeone é segunda no campeonato, a dois pontos do Real Madrid.