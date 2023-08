West Ham anuncia contratação de Kudus

O West Ham anunciou a contratação do médio Mohammed Kudus, proveniente do Ajax.

O emblema neerlandês revela que o West Ham paga 43 milhões de euros pela transferência, mais três milhões em bónus.

Kudus, que assina até 2028 com o clube londrino, destacou-se na época passada ao serviço do Ajax, com 18 golos e sete assistências em 41 jogos. Manteve a forma neste início de época, com quatro golos e uma assistência em três partidas.

O médio foi contratado pelo Ajax em 2020, depois de despontar no Nordsjaellend. Chegou a estar perto do Brighton, mas acaba em Londres, no West Ham.

David Moyes recebe o quarto reforço da época depois das contratações de Edson Álvarez, também do Ajax, Ward-Prowse e Mavropanos.