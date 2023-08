Vinícius Júnior lesionado durante seis semanas

O Real Madrid confirma que Vinícius Júnior vai estar fora dos relvados durante, pelo menos, seis semanas.

"Na sequência dos exames realizados ao nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. Pendente de evolução", lê-se no comunicado dos merengues.

O internacional brasileiro sofreu uma lesão no bíceps femoral direito no jogo contra o Celta.

É a terceira lesão de um habitual titular neste pricípio de temporada depois de Courtois e Éder Militão.