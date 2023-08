O médio Andreas Samaris foi oficializado, este domingo, como reforço do Coritiba, no Brasil.

O internacional grego, que jogou várias épocas no Benfica e no Rio Ave, chega ao Brasileirão a custo zero e vai encontrar vários conhecidos do futebol português: Fransérgio, Slimani e Rodrigo Pinho, mas também Artur Moraes, atual diretor do futebol.

Na época passada, Samaris, de 34 anos, fez 27 partidas com a camisola do Rio Ave.