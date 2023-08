Pepa irritado após goleada. "Se pudesse, trocava dez jogadores ao intervalo"

O Cruzeiro, treinado pelo português Pepa, perdeu por 3-0 na visita ao Grémio e o treinador português não poupou nas críticas à atitude da equipa.

A equipa atravessa o pior momento da temporada com sete jogos consecutivos sem vencer. Ainda num confortável 12.º lugar da tabela e com quatro pontos de vantagem para os lugares de descida, Pepa deixa um sério aviso à equipa.

"Mais do que ganhar, perder ou empatar, este tipo de atitude competitiva é inadmissível. Se pudéssemos trocar dez jogadores ao intervalo, trocaríamos dez ao intervalo. Situações como hoje não podem acontecer. Que sirva de lição. As coisas podem sair mal, mas sou o primeiro a defender os jogadores por erros técnicos ou decisão. O que não admito é o que aconteceu hoje aqui", disse, em conferência de imprensa.

Luis Suárez, Felipe Carballo e Pepê marcaram os golos da vitória do Grémio frente ao Cruzeiro, que regressou este ano ao Brasileirão.

"Foi muito difícil voltar para a Série A. E agora que estamos na Série A não podemos ter um único jogo com falta de atitude e concentração. Nesses momentos difíceis, temos que colocar isso tudo na capacidade mental, com muito trabalho, muito rigor e concentração", alerta.

Nos outros jogos da noite, o líder Botafogo venceu, em casa, o Bahia, por 3-0, num duelo entre os portugueses Bruno Lage e Renato Paiva. Mais tarde, o Palmeiras de Abel Ferreira também somou uma vitória, por 1-0, na receção ao Vasco.

Na classificação, o Botafogo lidera com 51 pontos, mais 11 do que o Palmeiras. Grémio subiu ao terceiro lugar, com os mesmos 36 pontos do Flamengo.

O Fluminense, que empatou na visita ao Athletico Paranaense, deixou-se cair para o quinto lugar, com os mesmos 35 pontos do RB Bragantino de Pedro Caixinha.