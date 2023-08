Ministra do Trabalho espanhola diz-se "envergonhada" com atitude de Rubiales

A ministra do Trabalho e segunda vice-primeira-ministra de Espanha, Yolanda Díaz, lamenta que tenha sido apenas a FIFA a tomar medidas disciplinares contra Luis Rubiales, dizendo-se "envergonhada" pelo comportamento do presidente da Federação de Futebol de Espanha na final do mundial feminino, quando beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca sem o seu consentimento.

"Senti autêntica vergonha. E um país e um mundo como o nosso não toleram comportamentos machistas e a impunidade com que se expressou o senhor Rubiales", começou por destacar Yolanda Díaz num vídeo divulgado esta segunda-feira.

A polémica, na sua opinião, “demonstra que a federação está infetada com um machismo profundamente estrutural”.

“Lamento imenso que tenha sido a FIFA a suspender cautelarmente o senhor Rubiales, e não o tenhamos feito nós enquanto país”, avançou a segunda vice-presidente do Governo espanhol.

A intervenção do Governo numa decisão sobre este caso pode trazer consequências mais gravosas à atuação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

De acordo com o regulamento da UEFA, qualquer intromissão de um Governo que coloque em causa a independência de uma federação pode levar à exclusão das equipas e da seleção das provas europeias.

O Ministério Público espanhol anunciou esta segunda-feira a abertura de um inquérito contra Luíz Rubiales, depois de a jogadora Jenny Hermoso ter vindo a público dizer que “em nenhum momento” consentiu o beijo. o Ministério Público convidou a jogadora a apresentar queixa na sequência destas declarações.