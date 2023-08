​Mãe de Rubiales em greve de fome até que termine "perseguição desumana e sangrenta"

A mãe de Luis Rubiales, presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol, está em greve de fome até que seja termine a "perseguição desumana e sangrenta" que considera que está a ser feita ao seu filho.

Ángeles Béjar está desde esta manhã fechada no interior da Igreja Divina de Motril, na região de Andaluzia. Promete não comer até que termine o que considera uma injustiça que está a ser feita ao seu filho, suspenso pela FIFA após o beijo a Jenni Hermoso.



Segundo a própria explicou à agência de notícias EFE, Ángeles Béjar ficará na igreja "indefinidamente, dia e noite" e pediu a Jenni Hermoso que "diga a verdade e que mantenha a versão que tinha inicialmente".

"Não há abuso sexual quando há consentimento de ambas as partes, como mostram as imagens”. A mãe do dirigente questiona “porque é que estão a ser tão cruéis com ele” e o que “está por detrás de toda esta história”, já que considera que Rubiales "é incapaz de prejudicar alguém."

Luis Rubiales anunciou, na sexta-feira de manhã, que não se iria demitir. Considerou que o beijo a Jenni Hermoso foi consensual e apontou dedos a um "falso feminismo".

Depois da conferência de imprensa do dirigente, mais de 80 jogadoras, incluindo todas as campeãs mundiais, renunciaram à seleção até à saída de Rubiales. Toda a equipa técnica da seleção feminina, à exceção do treinador principal Vilda, apresentaram a sua demissão.