Jovem Alice Reto reforça formação do Atlético de Madrid

A jovem portuguesa Alice Reto foi anunciada, esta segunda-feira, como reforço para a formação do Atlético de Madrid.

A avançada de 16 anos esteve as últimas temporadas nos Países Baixos, ao serviço do Den Haag, e reforça agora a equipa C do Atlético de Madrid.

Alice Reto é internacional pelas camadas jovens portuguesas, somando 14 partidas pela seleção de sub-17. O Atlético de Madrid encara Alice como uma "futebolista promissora que conta com grande projeção e continuará a crescer na nossa academia".

A equipa principal das "colchoneras" terminou o campeonato no 4.º posto na temporada passada e venceu a Copa da Rainha.