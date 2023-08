Federação Espanhola pede demissão de Rubiales

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pede a demissão do presidente suspenso Luis Rubiales, na sequência do caso do beijo polémico à jogadora Jenni Hermoso.

A posição foi assumida esta segunda-feira numa reunião da comissão de presidentes da RFEF, que junta as várias associações regionais.

"Depois dos últimos acontecimentos e dos comportamentos inaceitáveis que afetaram com gravidade a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam, de forma imediata, que Luis Rubiales apresenta a sua demissão de presidente da RFEF", refere a Federação, em comunicado.

Na mesma nota, a RFEF "felicita efusivamente" a seleção feminina de futebol pela conquista do Mundial e anuncia que vai promover uma "reestruturação orgânica profunda e iminente de cargos estratégicos da Federação para uma nova etapa na gestão do futebol espanhol".

O presidente da Federação Espanhola já tinha sido suspenso pela FIFA na sequência do beijo à Jenni Hermoso na cerimónia de entregue das medalhas e da taça do Mundial de Futebol, que decorreu na Austrália e na Nova Zelândia.

O Ministério Público de Espanha anunciou esta segunda-feira que vai investigar o chamado caso Rubiales, por poderem estar em causa atos de agressão sexual.



A decisão tem em conta o facto de Hermoso ter garantido publicamente que o beijo em questão não foi por si consentido.