Conselho Superior do Desporto espanhol preocupado com candidatura ao Mundial 2030

O presidente do Conselho Superior do Desporto de Espanha, Victor Francos, confirma que está “preocupado” com o estado da candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos para a organização do Mundial 2030.

“Há duas semanas estávamos em melhor posição para conseguir o Mundial de 2030 do que estamos hoje”, reconheceu o também secretário de estado.

No entanto, Francos acrescenta: “Estamos empenhados em mostrar à FIFA, à UEFA e ao conjunto de federações parceiras que o desporto espanhol - o futebol espanhol - não é o que têm visto nos últimos dias”.

“Hoje conversei com o vice-presidente da FIFA. Vamos passar a ter contactos permanentes para tentar amenizar uma situação que para eles também não é confortável”, referiu.

Victor Francos aproveita para deixar um apelo: “Peço que confiem no Governo. Um ato individual não pode sobrepor-se a um objetivo coletivo”.

Esta pode ser mais uma réplica do caso Rubiales, em que o presidente da federação espanhola beijou uma jogadora da seleção nos festejos da conquista do título no mundial de futebol feminino.

Portugal e Marrocos também estão envolvidos nesta candidatura conjunta à organização do Mundial 2030.